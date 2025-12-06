Lucio Corsi nuova fiamma segreta? L’indiscrezione che accende il gossip

Un’indiscrezione sull’impenetrabile vita sentimentale di Lucio Corsi arriva dalla gossiper Deianira Marzano. L’interprete di Volevo essere un duro si starebbe frequentando con una ragazza da questa estate. Lei sarebbe una modella e influencer che fino a poco fa era fidanzata con un altro cantante decisamente meno conosciuto di Lucio. Condizionale d’obbligo, perché si tratta di indiscrezioni non ufficiali. Marzano ha pubblicato nelle sue stories su IG una “soffiata” che le è arrivata da una sua fonte anonima. Stando a questa persona, Lucio girava attorno a questa ragazza da anni ma lei era fidanzata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Lucio Corsi, nuova fiamma segreta? L’indiscrezione che accende il gossip

