Lucia uccide la figlia disabile poi il terribile gesto | Pochi mesi fa era morto anche il marito

Un silenzio irreale e opprimente è calato su un’abitazione qualsiasi, situata nel cuore di un antico centro storico della Sicilia, un luogo dove le pietre raccontano storie secolari e il sole, di solito caldo e generoso, quel giorno sembrava essersi ritirato. Dietro i muri di quella casa, si è consumato un dramma che affonda le radici nella solitudine più profonda e in un dolore che, col tempo, si è fatto troppo pesante da sopportare. È la tragedia di una madre, la cui esistenza, già segnata da un lutto recente, era stata interamente dedicata alla cura instancabile della figlia disabile. Un impegno che, dopo la scomparsa del marito, un uomo ricordato da tutti per la sua sconfinata bontà, era diventato un fardello insostenibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lucia uccide la figlia disabile, poi il terribile gesto: “Pochi mesi fa era morto anche il marito”

