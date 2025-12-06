Lucia uccide la figlia disabile e poi si suicida a Corleone da poco aveva perso il marito | Dramma inatteso

Lucia Pecoraro, la 78enne che oggi ha Corleone ha ucciso la figlia Giuseppina prima di suicidarsi, aveva perso il marito Salvatore 8 mesi fa e da allora le due erano seguite dai servizi sociali. Il sindaco: "La situazione sembrava sotto controllo". Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Lucia uccide la figlia disabile, poi il terribile gesto: "Pochi mesi fa era morto anche il marito" - facebook.com Vai su Facebook

Lucia uccide la figlia disabile e poi si suicida a Corleone, da poco era morto il marito: “Dramma inatteso” - Lucia Pecoraro, la 78enne che oggi ha Corleone ha ucciso la figlia Giuseppina prima di suicidarsi, aveva perso il marito Salvatore 8 mesi fa e da allora ... Come scrive fanpage.it

Strangola la figlia disabile e si uccide, il dramma inaspettato: «La situazione sembrava sotto controllo». Chi erano Lucia e Giuseppina - Corleone è sotto choc per la morte di Lucia Pecoraro e della figlia Giuseppina Milone. Riporta msn.com

Uccide la figlia disabile e si toglie la vita. Le lettere e la scelta finale - Marito e moglie hanno affrontato insieme con la forza necessaria l’impegno di occuparsi della figlia. Da livesicilia.it

Dramma familiare a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Dramma familiare in Sicilia: una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone, nel centro storico in paese. Come scrive fanpage.it

Tragedia a Corleone: madre uccide la figlia disabile e si suicida, un dramma sconvolgente - La comunità di Corleone è stata profondamente colpita da un tragico evento che ha causato la perdita di una madre e di sua figlia, una giovane con disabilità. Da notizie.it

A Corleone strangola figlia disabile e poi si impicca. Aveva perso il marito - Corleone, donna uccide la figlia disabile e poi si impicca con la stessa corda. Secondo virgilio.it