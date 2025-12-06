Lucchese - Il futuro per stadio e società Brunori | Un Porta Elisa stile Bombonera

Il "patron" della Lucchese. Matteo Brunori, partecipando alla trasmissione sportiva "Curva Ovest" su Noi Tv, ha illustrato i suoi progetti per il futuro. Tra i molti argomenti trattati, sullo stadio ha detto: "La mia visione è quella di avere i tre settori, con le due curve e la gradinata, attaccati al campo, stile “bombonera” e che sia fruibile sette giorni su sette con tutti i servizi essenziali. Il centro sportivo è una necessità, il pilastro di una programmazione. Sono stati visionati diversi siti, a breve ne parleremo. Faremo una festa prima di Natale, probabilmente il 18 o il 19, aperta a tutti i tifosi per scambiarci gli auguri". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il futuro per stadio e società . Brunori: "Un Porta Elisa stile Bombonera"

