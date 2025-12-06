Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di sabato 06 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 06 dicembre 2025 L’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte. Ultima chance settimanale quindi per provare a mettere a segno il colpo che può cambiare la vita grazie ad una combinazione di numeri fortunata. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Ecco la carrellata completa: Estrazione Lotto e Superenalotto, 06 dicembre 2025 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 06 dicembre 2025

