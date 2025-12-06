Lotta ai rifiuti selvaggi A Ponte San Giovanni arrivano nuove eco-isole
A Ponte San Giovanni arrivano due nuove ecoisole informatizzate. La Giunta comunale ha infatti approvato un progetto di potenziamento del sistema di raccolta differenziata nel quartiere, con l’obiettivo di migliorare il servizio e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ancora troppo frequente in alcune zone sensibili. Il provvedimento, deliberato nell’ultima seduta, nasce dopo diversi mesi di monitoraggio del nuovo modello di raccolta avviato lo scorso luglio, quando erano state installate undici ecoisole informatizzate al posto dei vecchi cassonetti stradali. Il sistema, pensato per rendere più efficiente e tracciabile il conferimento dei rifiuti, ha evidenziato però alcune criticità: in particolare, l’utilizzo eccessivo di alcune postazioni e la presenza di utenze non registrate negli elenchi Tari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
