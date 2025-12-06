L' ospedale brianzolo leader nel trattamento della diverticolite con la robotica | di cosa si tratta
Un focus speciale, alla presenza degli esperti di tutto il mondo, sul trattamento della diverticolite. Una patologia che il nosocomio brianzolo affronta ormai costantemente con interventi di tecnologia mini-invasiva, laparoscopica e robotica che permettono la preservazione delle funzionalità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In Brianza un congresso internazionale sulla malattia diverticolare. L'evento è organizzato dal Dottor Dario Maggioni, direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Desio, struttura che da 3 anni dirige il Diverticular Disease Registry https://primamonza.it/ - facebook.com Vai su Facebook
