L' ospedale brianzolo leader nel trattamento della diverticolite con la robotica | di cosa si tratta

Monzatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un focus speciale, alla presenza degli esperti di tutto il mondo, sul trattamento della diverticolite. Una patologia che il nosocomio brianzolo affronta ormai costantemente con interventi di tecnologia mini-invasiva, laparoscopica e robotica che permettono la preservazione delle funzionalità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ospedale brianzolo leader trattamentoL'ospedale brianzolo leader nel trattamento della diverticolite con la robotica: di cosa si tratta - Trattamenti chirurgici d'avanguardia per curare la malattia, al centro di un congresso internazionale Un focus speciale, alla presenza degli esperti di tutto il mondo, sul trattamento della diverticol ... Segnala monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Brianzolo Leader Trattamento