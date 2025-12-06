Lorenzo Vitali chi è il 30enne che ha ucciso la nonna a martellate Il movente | I miei familiari mi deridevano non lo sopportavo
Un omicidio brutale. Ad Acilia, estrema periferia di Roma a pochi chilometri da Ostia, un uomo di 30 anni, Lorenzo Vitali, ha ucciso la nonna di 80 anni prendendola a martellate. Teatro della. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altre letture consigliate
Fermato per omicidio il trentenne Lorenzo Vitali. Ferito anche il compagno della madre. La brutale aggressione in mattinata - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Vitali, chi è il 30enne che ha ucciso la nonna a martellate. Il movente: «I miei familiari mi deridevano, non lo sopportavo» - Ad Acilia, estrema periferia di Roma a pochi chilometri da Ostia, un uomo di 30 anni, Lorenzo Vitali, ha ucciso la nonna di 80 anni prendendola a martellate. Lo riporta leggo.it
Roma, omicidio a Ostia: 30enne uccide la nonna a martellate in casa. Prima aveva ferito il compagno della madre fuggito in un bar - L'uomo è scappato in treno a Roma, ma è stato rintracciato alla Garbatella grazie al Gps del telefonino. Da roma.corriere.it
Uccide la nonna a martellate in casa, fermato il nipote 30enne: bloccato a una fermata della metro - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Segnala msn.com