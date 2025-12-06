L’orchestra Cherubini e il maestro Muti dal Papa

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025

In Vaticano quest’anno il Natale ha il suono dell’ orchestra giovanile Luigi Cherubini: venerdì 12 dicembre, alle 18, nell’aula Paolo VI, Riccardo Muti guiderà la formazione da lui fondata nel concerto in onore e alla presenza di Papa Leone XIV, alla sua prima Solennità natalizia da Pontefice. Un omaggio musicale al Santo Padre all’inizio del suo ministero petrino dunque, a cui si uniranno gli auguri della Curia Romana, degli officiali dei Dicasteri e di tutti coloro che operano presso la Santa Sede e sono stati invitati all’appuntamento. Sarà eseguita la Messa per l’incoronazione di Carlo X, creata proprio dal compositore – fiorentino di nascita ma europeo per visione – di cui l’orchestra porta il nome; accanto alla Cherubini, il coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini preparato da Lorenzo Donati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

