L’orchestra Cherubini e il maestro Muti dal Papa

In Vaticano quest’anno il Natale ha il suono dell’ orchestra giovanile Luigi Cherubini: venerdì 12 dicembre, alle 18, nell’aula Paolo VI, Riccardo Muti guiderà la formazione da lui fondata nel concerto in onore e alla presenza di Papa Leone XIV, alla sua prima Solennità natalizia da Pontefice. Un omaggio musicale al Santo Padre all’inizio del suo ministero petrino dunque, a cui si uniranno gli auguri della Curia Romana, degli officiali dei Dicasteri e di tutti coloro che operano presso la Santa Sede e sono stati invitati all’appuntamento. Sarà eseguita la Messa per l’incoronazione di Carlo X, creata proprio dal compositore – fiorentino di nascita ma europeo per visione – di cui l’orchestra porta il nome; accanto alla Cherubini, il coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini preparato da Lorenzo Donati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’orchestra Cherubini e il maestro Muti dal Papa

Altri contenuti sullo stesso argomento

I martedì del Conservatorio Cherubini 110 anni di musica a Palazzo Lenzi Martedì 02/12 ore 17:00 MILES DAVIS Birth of the Cool Florence Jazz Orchestra Conservatorio Luigi Cherubini Firenze Alessandro Fabbri direzione Dove: Institut français Firenze, piaz - facebook.com Vai su Facebook

L’orchestra Cherubini e il maestro Muti dal Papa - Concerto di Natale venerdì 12 dicembre nell’aula Paolo VI in Vaticano. Secondo ilrestodelcarlino.it

L’orchestra ravennate “Luigi Cherubini” da Papa Leone XIV per il concerto di Natale - «È un onore poter coronare il calendario di attività 2025 dell’Orchestra Cherubini con un concerto tanto prezioso: suonare in presenza del Santo Padre nella splendida aula progettata da Pier Luigi Ner ... Scrive ravennaedintorni.it

Parla Muti: «Ragazzi, la musica insegna a vivere» - A 84 anni il grande Maestro è ancora impegnatissimo con i giovani dell’Orchestra Cherubini e dei Conservatori: «Per me è un impegno civile ... Scrive avvenire.it

Maestro Muti inaugura con Orchestra Cherubini anno accademico Università Cattolica di Milano - Il grande maestro ha ricordato la laurea honoris causa attribuitagli dall’Università del Sacro Cuore nel 1999 e ha dato vita a una memorabile performance incentrata sull’ouverture del 'Don Giovanni' d ... Come scrive adnkronos.com

Che musica, Maestro!. Un’ovazione in piazza per Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini - Il maestro Riccardo Muti ha infatti diretto l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini in uno splendido concerto che ha ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Gli studenti della scuola Carducci di Gavirate a lezione dal Maestro Riccardo Muti - Gli alunni delle classi terze, in visita alla Fondazione Prada di Milano, hanno potuto assistere alle prove aperte della produzione del Don Giovanni di Mozart ... Si legge su varesenews.it