Il termine per le offerte vincolanti per il ramo ferroviario di Pizzarotti, originariamente previsto per ieri, è stato rinviato al prossimo 12 dicembre. Al momento sarebbe rimasto in pista un solo potenziale compratore, cioè le Ferrovie dello stato (Fs). Pizzarotti, un costruttore da 1,5 miliardi di fatturato nel 2024 attualmente in composizione negoziata, ha un debito di oltre 400 milioni di euro, di cui circa 100 milioni sotto forma di prestito obbligazionario subordinato convertibile verso la Cassa depositi e prestiti (Cdp). La vendita del ramo d’azienda, dunque, risponde a una strategia di risanamento che ha nello stato l’interlocutore principale, da un lato (attraverso la Cdp) come creditore, dall’altro (attraverso Fs) come acquirente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’operazione Ferrovie-Pizzarotti può uccidere la concorrenza