Londra crumble e crema pasticcera contro i Gioielli della Corona | il video sui social
Una parte della Torre di Londra è stata chiusa in seguito a segnalazioni di danneggiamenti dolosi a una teca contenente la Corona Imperiale, parte dei Gioielli della Corona. La polizia ha reso noto che quattro manifestanti sono stati arrestati in seguito all’incidente, avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina. Le riprese sul luogo mostrano un dimostrante che estrae da un sacchetto un grande vassoio di alluminio pieno di crumble e lo lancia contro la teca. Nel frattempo, si vede un altro manifestante versare una vaschetta di crema pasticcera sulla teca. “Gli agenti hanno collaborato a stretto contatto con la polizia della City di Londra e con gli addetti alla sicurezza e quattro persone sono state arrestate con l’accusa di danneggiamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
