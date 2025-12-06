Massa, 6 dicembre 2025 – Mafia, illegalità diffusa, reati ambientali in crescita e un territorio che risulta sempre più esposto: è questo il quadro che emerge dal nuovo rapporto Ecomafia di Legambiente, presentato a Massa. Una fotografia che, inserita nel contesto nazionale, mostra come l’ illegalità ambientale non sia più confinata ad aree tradizionalmente critiche, ma rappresenti un fenomeno capillare e strutturato che coinvolge anche province come quella apuana. A Massa Carrara il dato risulta particolarmente significativo: nel 2024 i reati accertati sono stati 123, con un incremento del 29%, 121 le persone denunciate (+75,5%) e i sequestri sono quasi triplicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ombra dell’ecomafia sul territorio. Schizzano in alto i reati accertati