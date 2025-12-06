L’Olimpia Teodora rischia di sparire Il grido di allarme delle giocatrici | Aiutateci
Aria di crisi all’Olimpia Teodora. Con un video autoprodotto e diffuso in tutti i canali social (anche in quelli della società stessa) il tecnico Federico Rizzi e le giocatrici più rappresentative della squadra di B1 hanno esposto la loro preoccupazione per le difficoltà economiche che potrebbero portare addirittura all’abbandono immediato del campionato e dell’intera attività, anche a livello giovanile. La squadra ha chiesto aiuto alla città. Il video è preceduto da poche parole: "Lo sport insegna a lottare - vi si legge – ma anche a chiedere aiuto quando serve. Da sole non possiamo farcela: per continuare questo percorso servono partner, sostegno, ascolto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
L’Olimpia Teodora prima in classifica rischia di non poter finire la stagione Vai su X
Volley B1 donne, l’appello dell’Olimpia Teodora Ravenna: “Rischiamo di non finire la stagione” VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
L’Olimpia Teodora rischia di sparire. Il grido di allarme delle giocatrici: "Aiutateci" - In un video il tecnico e le atlete, oggi in campo a Scandicci, lanciano l’Sos per le difficoltà economiche che porterebbero all’esclusione ... Segnala msn.com
Volley B1 donne, l’appello dell’Olimpia Teodora Ravenna: “Rischiamo di non finire la stagione” VIDEO - “Siamo in seria difficoltà economica e rischiamo di non finire la stagione”. Si legge su corriereromagna.it