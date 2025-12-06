L’Olimpia Teodora rischia di sparire Il grido di allarme delle giocatrici | Aiutateci

Aria di crisi all’Olimpia Teodora. Con un video autoprodotto e diffuso in tutti i canali social (anche in quelli della società stessa) il tecnico Federico Rizzi e le giocatrici più rappresentative della squadra di B1 hanno esposto la loro preoccupazione per le difficoltà economiche che potrebbero portare addirittura all’abbandono immediato del campionato e dell’intera attività, anche a livello giovanile. La squadra ha chiesto aiuto alla città. Il video è preceduto da poche parole: "Lo sport insegna a lottare - vi si legge – ma anche a chiedere aiuto quando serve. Da sole non possiamo farcela: per continuare questo percorso servono partner, sostegno, ascolto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

