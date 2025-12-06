Locatelli Juventus Spalletti svela il retroscena in conferenza | Ha personalità ma di di recente in privato abbiamo discusso di una cosa

Locatelli Juventus, il tecnico esalta la personalità del centrocampista ma svela un confronto privato: a volte si fa trascinare in altre cose. La marcia di avvicinamento al big match del ‘Maradona’ passa inevitabilmente per il centrocampo, il settore dove si decideranno gli equilibri della sfida tra Napoli e Juventus. Se l’emergenza infortuni ha ridisegnato la difesa e l’attacco, in mezzo al campo Luciano Spalletti ha una certezza incrollabile che risponde al nome di Manuel Locatelli. Il numero 5 bianconero, fresco di celebrazione per le 200 presenze e del gol su rigore in Coppa Italia, è stato investito di una responsabilità totale dal suo allenatore durante la conferenza stampa della vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juventus, Spalletti svela il retroscena in conferenza: «Ha personalità, ma di di recente in privato abbiamo discusso di una cosa»

