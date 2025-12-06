"Si respira un’aria davvero bella. Una grande passione. Un mondo che si dedica ai cavalli tutto l’anno. E’ grazie a questa realtà, a queste persone che noi possiamo dare dignità alla nostra Festa", osserva in avvio l’onorevole Francesco Michelotti (Fdi) durante la cena degli auguri organizzata dall’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio a ’Le Volte di Vicobello’ del vice presidente dell’organizzazione Agostino Anselmi Zondadari. Location dell’appuntamento che ha visto in tavoli vicini con le loro famiglie da Gingillo a Tittia, poi Brigante, Tempesta e anche il padre Massimino, non poteva mancare fra gli altri il decano dei cavallai Mario Savelli con la moglie Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'obiettivo di Michelotti: "Capitale dell'anglo-arabo"