Lo spread spiegato facile | sotto i 70 punti porta un tesoretto da 17 miliardi in due anni L’analisi di Unimpresa

Se ne parla tantissimo e, giustamente, con soddisfazione. Ma per l'Italia cosa significa, concretamente e spiegato a chi non mastica di finanza, mantenere uno spread ai minimi, come sta avvenendo col governo Meloni? A rispondere ci ha pensato il Centro studi di Unimpresa, traducendo in soldi i dati del differenziale tra Btp e Bund: lo spread sotto 70 punti significa avere a disposizione fino a 17 miliardi di euro in più in due anni, quasi una finanziaria, considerando che la manovra di quest'anno si attesta a 18,7 miliardi. Facendo un ulteriore passo indietro e andando alle ragioni politiche di un dato così basso, si può dire che quei 17 miliardi sono un "guadagno" diretto portato all'Italia dalla stabilità e dalla credibilità del governo.

