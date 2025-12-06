Lo spread spiegato facile | sotto i 70 punti porta un tesoretto da 17 miliardi in due anni L’analisi di Unimpresa
Se ne parla tantissimo e, giustamente, con soddisfazione. Ma per l’Italia cosa significa, concretamente e spiegato a chi non mastica di finanza, mantenere uno spread ai minimi, come sta avvenendo col governo Meloni? A rispondere ci ha pensato il Centro studi di Unimpresa, traducendo in soldi i dati del differenziale tra Btp e Bund: lo spread sotto 70 punti significa avere a disposizione fino a 17 miliardi di euro in più in due anni, quasi una finanziaria, considerando che la manovra di quest’anno si attesta a 18,7 miliardi. Facendo un ulteriore passo indietro e andando alle ragioni politiche di un dato così basso, si può dire che quei 17 miliardi sono un “guadagno” diretto portato all’Italia dalla stabilità e dalla credibilità del governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri a "Piazzapulita" su La7, intervistata da Corrado Formigli, la sindaca di Genova Silvia Salis con la solita schiettezza che ne sta facendo un personaggio politico di caratura nazionale e non solo nel centrosinistra, ha spiegato come l'elettorato di destra sia me - facebook.com Vai su Facebook
Spread ai minimi nel bilancio 2025, deficit sotto il 3%. Con 6 miliardi di risparmi Italia subito fuori dalla procedura Ue - Ma dietro quello che sembra quasi un rito scaramantico, si percepisce un certo ottimismo. Riporta ilmessaggero.it
Spread BTP-Bund sotto 70 punti: cosa significa per l’Italia - Lo Spread italiano scende sotto la soglia dei 70 punti, riducendo il costo del debito e riflettendo la fiducia dei mercati nella stabilità politica ed economica del Paese. Secondo msn.com
Lo Spread torna sotto i 100 punti. È ai minimi dal 2021 - Lo spread tra il Btp e dieci anni italiano e il Bund tedesco di pari durata scende per la prima volta dal 2021 sotto la soglia psicologica dei 100 punti base. Riporta huffingtonpost.it
Lo spread tra Btp e Bund torna sotto 100 punti, minimi dal settembre 2021 - MILANO – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi torna a tuffarsi sotto quota 100 punti base, livelli che non si vedevano dal settembre del 2021 quando a Palazzo Chigi sedeva Mario Draghi. Da repubblica.it
Spread Btp-Bund scende sotto i 100 punti su Mts, risale su Bloomberg - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni sulla piattaforma Mts nella prima mattina è sceso sotto i 100 punti base, a quota 98,8, per poi risalire stabilmente sopra la soglia psicologica dei 100 ... Da quotidiano.net
Spread sotto 100 con l'assist tedesco - Il bazooka fiscale tedesco dà la scossa ai mercati europei e indirettamente offre sponda al colpo di reni dello spread Btp- Riporta ilgiornale.it