Lo sport ha nuove esigenze il Comune vuole accompagnare le società

Ilpiacenza.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Piacenza desidera offrire alcuni chiarimenti in merito al percorso avviato insieme al mondo dello sport e agli ordini professionali, con l’obiettivo di garantire il massimo sostegno alle associazioni e alle società sportive del territorio. L’intervento dell’Amministrazione, in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

