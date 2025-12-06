Lo sguardo perso e il coltello in mano | da chi si difendeva Tatiana Tramacere? Ombre e interrogativi sul caso di Nardò

Roma, 6 dicembre 2025 – Ci sono ancora molti punti oscuri nella vicenda della scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò che per 11 giorni ha tenuto tutta l'Italia col fiato sospeso, nel timore che potesse trattarsi dell'ennesimo femminicidio. Il lieto fine, con il ritrovamento di Tatiana a casa dell'amico-innamorato Dragos-Ioan Gheormescu (per poco finito sul registro degli indagati con l’accusa di istigazione al suicidio), non scioglie tutti i nodi di una storia che lascia una serie di domande senza risposta. Prima fra tutte quella del coltello che impugnava la 27enne quando è stata trovata dai carabinieri del Ris, la sera di giovedì 4 dicembre, accovacciata al buio dentro un armadio posto sull’abbaino adiacente alla mansarda dove abita Dragos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo sguardo perso e il coltello in mano: da chi si difendeva Tatiana Tramacere? Ombre e interrogativi sul caso di Nardò

