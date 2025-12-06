Lo Schiaccianoci al Donizetti il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania

Il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania arriva al Teatro Donizetti di Bergamo con lo spettacolo “Lo Schiaccianoci – Una Fiaba di Natale.”. L’appuntamento è fissato per il 26 dicembre alle 17 e alle 20.30. In scena l’incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo. Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Le scenografie incantate del Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania di Iasi rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, “Lo Schiaccianoci”: una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it