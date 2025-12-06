Lo sapevate? Maradona nel 1984 fu a un passo dalla Juventus

Un vero e proprio intrigo internazionale: nell'operazione che portò alla fine Diego a firmare il contratto con il Napoli di Ferlaino, ci fu un contatto iniziale con la Juventus, anche se Boniperti all'epoca aveva già Boniek e Platini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo sapevate? Maradona nel 1984 fu a un passo dalla Juventus

