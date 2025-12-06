Lo aveva preannunciato Bucchi in conferenza stampa: da quando a Livorno è arrivato Venturato, la squadra è completamente cambiata. E in effetti i labronici hanno meritato la vittoria grazie a un gioco aggressivo e a una pressione continua. L’Arezzo non è riuscito a trovare le contromisure e ha lasciato sul campo i tre punti, subendo la seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta. La gara parte da subito con grande intensità. Al 1’ Guccione impegna Seghetti, che respinge in due tempi, e sulla ripartenza i padroni di casa rispondono con Peralta, costringendo Venturi alla deviazione in angolo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Livorno più brillante: Arezzo sottotono, amaranto sconfitti 2-1 all’Ardenza