Livorno gli amaranto trionfano per 2-1 contro l' Arezzo capolista

Livorno, 6 dicembre 2025 - Gli amaranto trionfano nel derby toscano contro l’Arezzo grazie alle reti di Dionisi e Noce, ma soprattutto grazie ad un’ottima prestazione di squadra. Dopo il Ravenna anche l’Arezzo ha mancato i tre punti fra le mura del Picchi, un risultato che segna definitivamente la ripresa della squadra di mister Venturato. E’ subito un buon Livorno quello che scende in campo, dopo appena un paio di minuti infatti gli uomini di Venturato si presentano dalle parti di Venturi con una bella azione condotta e portata a termine da Peralta. Risponde l’Arezzo al 5’ senza però riuscire a trovare la porta, anche se di millimetri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Livorno, gli amaranto trionfano per 2-1 contro l'Arezzo capolista

Scopri altri approfondimenti

Dopo la sconfitta ai supplementari contro la capolista, gli amaranto puntano subito al riscatto #Livorno #sport #basket #SerieC #USLivornoBasket - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, gli amaranto trionfano per 2-1 contro l'Arezzo capolista - E' un vero e proprio successo quello portato a casa dalla squadra di mister Venturato contro la prima della classe, il Livorno è riuscito ad imporre il proprio gioco senza lasciare spazio agli avversa ... Riporta sport.quotidiano.net

Serie C, Gubbio-Livorno 0-0: pareggio a reti bianche per gli amaranto al Barbetti - 0 il punteggio finale, con gli amaranto che, dopo un buon primo tempo, hanno resistito nel finale ai tentativi ... Come scrive today.it

Il Livorno trionfa per 3-1 nello scontro salvezza contro la Torres - E' arrivata sotto la pioggia battente la prima vittoria sulla panchina amaranto per mister Venturato, il tabellino porta però la firma dei due bomber di casa con Dionisi e Di Carmine che hanno regalat ... Segnala msn.com