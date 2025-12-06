Livorno di grinta arbitro di carta | Arezzo kappaò e scusa finite!

Una partita sporca, di quelle che si vincono più con i denti che col fioretto. Il Livorno lotta, ringhia, strappa ogni pallone come fosse l’ultimo della stagione e alla fine porta a casa un successo pesante, il primo contro un Arezzo che finora fuori casa era rimasto imbattuto. Non siamo stati brillantissimi, vero. Ma la fame, quella sì, c’era eccome! Il primo gol nasce da una deviazione sfortunata di Guccione che spiazza Venturi, mentre il secondo – inutile nasconderlo – lascia più di qualche dubbio. Sembrava fuorigioco netto, ma l’arbitro lascia correre e l’Arezzo ringrazia. Nel finale si riapre tutto con il rigore di Pattarello, poco appariscente ma glaciale dal dischetto, poi più nulla. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Livorno di grinta, arbitro di carta: Arezzo kappaò e scusa finite!

Scopri altri approfondimenti

Che domenica, ragazzi! Gli Esordienti di Leoncini e Bini hanno dato vita a una trasferta semplicemente splendida, ospiti dei nostri amici della Virtus Livorno. Una partita giocata con il sorriso, la grinta e la voglia di divertirsi… e i risultati si sono visti! I nostri raga - facebook.com Vai su Facebook

Nasce Carta di Livorno per consumo sostenibile squali e razze - Con questo spirito nasce la Carta di Livorno, un manifesto per promuovere un consumo sostenibile di squali e razze nel Mediterraneo che unisce tradizione ... Riporta ansa.it

Livorno, odio rosso in piazza: sassi, uova e insulti contro Lega e Forza Italia - Due dure contestazioni a Livorno in occasione di due eventi elettorali della Lega e di Forza Italia. Secondo ilgiornale.it

Livorno, lo sfogo di Panucci contro l'arbitro - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it