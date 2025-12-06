livorno arezzo 2 1 derby amaro al picchi

Livorno, 6 dicembre 2025 – E' amaro il derby per l'Arezzo che cade all' Armando Picchi e in un solo colpo interrompe la serie utile di undici risultati consecutivi, perde l'imbattibilità esterna e adesso rischia di vedere il Ravenna allungare in classifica. Il Livorno la vince nella ripresa, dove di solito è il Cavallino a dettare la sua legge ed invece all'Ardenza la prestazione di Chiosa e compagni è stata sottotono. Nemmeno il doppio centravanti nell'ultima mezz'ora ha prodotto una reazione. Senza i propri tifosi al seguito gli amaranto non sanno vincere. Due pari (Perugia e Terni) prima del ko di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

