LIVE Sci di fondo skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA | si va Pellegrino vuole il podio sfuggitogli ai Mondiali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Azzurri al via: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà e Francesco De Fabiani! 10:56 Federico Pellegrino si trova ad affrontare il sesto skiathlon della carriera, un format di gara mai digerito ma che adesso, agli sgoccioli della sua carriera, ha dato importanti soddisfazioni. Fu sul podio in Val di Fiemme, mentre ai Mondiali qui nel mese di marzo 2025 arrivó a pochi centimetri dalla medaglia. 10:52 Tra non molto ci appresteremo a seguire ogni chilometro delle skiathlon maschile da Trondheim. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove con partenza in linea a tecnica mista, in parole povere al via gli SKIATHLON da Trondheim (NOR), prove generali per i Giochi di MilanoCortina 2026! La seconda tappa di Coppa del Mondo è in scena dal tempio dello sci nordico di Trondheim, dove ieri abbiamo assistito ad una bellissima sprint a tecnica classica con le vittorie di Klaebo (100° successo in Coppa) e di Haegstroem. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sci di fondo – Le start list dello skiathlon di Trondheim: dieci italiani al via (sei uomini e quattro donne) - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: uomini alle 11.10, poi le donne - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove con partenza in linea a tecnica mista, in ... oasport.it scrive
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Skiathlon Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming - Secondo giorno di gare a Trondheim: la Coppa del Mondo di sci di fondo continua a procedere in terra norvegese, e lo fa dopo che si è avuto il centello di ... Scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la seconda tappa a Trondheim, i risultati LIVE - Secondo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Trondheim, Norvegia, in programma dal 5 al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. Da olympics.com
Mondiali sci nordico: Pellegrino quinto nella skiathlon - Quinto posto per Federico Pellegrino nella prova di skiathlon ai Mondiali di sci di fondo davanti agli oltre 25 mila spettatori presenti sulle tribune di Trondheim. Secondo ansa.it
Tour de Ski, Pellegrino 2° nello skiathlon in Val di Fiemme - Splendido Federico Pellegrino, che conquista in rimonta il 2° posto nello skiathlon della Val di Fiemme, in Trentino, penultima tappa del Tour de Ski. Scrive sport.sky.it