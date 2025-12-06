LIVE Sci di fondo skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA | si va Pellegrino vuole il podio sfuggitogli ai Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Azzurri al via: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà e Francesco De Fabiani! 10:56 Federico Pellegrino si trova ad affrontare il sesto skiathlon della carriera, un format di gara mai digerito ma che adesso, agli sgoccioli della sua carriera, ha dato importanti soddisfazioni. Fu sul podio in Val di Fiemme, mentre ai Mondiali qui nel mese di marzo 2025 arrivó a pochi centimetri dalla medaglia. 10:52 Tra non molto ci appresteremo a seguire ogni chilometro delle skiathlon maschile da Trondheim. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove con partenza in linea a tecnica mista, in parole povere al via gli SKIATHLON da Trondheim (NOR), prove generali per i Giochi di MilanoCortina 2026! La seconda tappa di Coppa del Mondo è in scena dal tempio dello sci nordico di Trondheim, dove ieri abbiamo assistito ad una bellissima sprint a tecnica classica con le vittorie di Klaebo (100° successo in Coppa) e di Haegstroem. 🔗 Leggi su Oasport.it

