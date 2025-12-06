CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:50 Barp 12esimo ci dice il gps! 11:47 Ci prova Musgrave a fare selezione ma non si stacca nessuno. 11:45 Ci si avvicina ai 15.3, adesso Pellegrino e Barp sono leggermente attardati dalle prime posizioni 11:43 Altro bonus point andato in archivio al 13.9: Ree se lo aggiudica, punti anche per Pellegrino. 11:42 E quindi, neanche questa volta i norvegesi o Niskanen sono riusciti a staccare Klaebo, che ovviamente vuole vincere qui dove pochi mesi fa riscrisse da capo la storia dello sci di fondo e dello sport vincendo 7 medaglie d’oro! BARP, CAROLLO e PELLEGRINO nell’allungato gruppo di testa! 11:40 Atleti passati al 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: si avvicina il “volatone”, Pellegrino ci prova!!