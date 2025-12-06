LIVE Sci di fondo skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA | ora la gara femminile incredibile Norvegia al maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 La nostra favorita è Jonna Sundling, che sarà nera per la rabbia per l’andamento della sprint di ieri, quando è caduta da sola nell’ultima discesella. 12:42 E allora, ancora pochi minuti e vi racconteremo anche la prova in gonnella skiathlon 20km di Trondheim! 12:05 Alle 13:00 la gara femminile! A dopo! CLASSIFICA SKIATHLON MASCHILE: 1. Johannes Høsflot Klaebo (NOR) 43.49.4 2. Harald Østberg Amundsen (NOR) +0”7 3. Emil Iversen (NOR) +0”9 15. Elia Barp (ITA) +15”1 16. Federico Pellegrino (ITA) 24”3 23. Martini Carollo +1’14” 24. Simone Daprà +1’14” 33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: ora la gara femminile, incredibile Norvegia al maschile

