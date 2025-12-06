CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 Tra le indiziate per provare a farlo Slind e Hennig. Ottime alterniste! 13:10 Dopo i primi 3.3 km la situazione vede le italiane ancora nel gruppo di testa. Occhio che nessuno sta provando a staccare Sundling. 13:07 Attenzione, non è partita neanche Maria Gismondi per un problema fisico. Al 1,4km Svezia a tirare. 13:04 Chi è la norvegese che può provare a vincere contro l’armata svedese? Le quote dicono Heidi Weng che però è una eterna piazzata. Sensazione che la Svezia farà la parte del leone anche oggi. 13:01 Non è partita la transalpina Delphine Claudel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: non parte Maria Gismondi