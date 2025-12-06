CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA SKIATHLON FEMMINILE: 1. Jessie DIGGINS (USA) 50.29:5 2. Heidi WENG (NOR) PF 3. Ebba ANDEON (SWE) +0”8 24.Caterina GANZ (ITA) 30. Anna COMARELLA (ITA) 13:55 Sia Ganz e Comarella nelle prime 30, non è male. 13:52 Quarta Ilar, quinta Karlsson. Se l’è giocata alla grande Diggins, attaccando sull’ultima curva in stile Klaebo. VINCE DIGGINS SU WENG E ANDEON! 13:50 Andeon davanti sull’ultima salita, ma le altre la controllano. Occhio anche alla sprinter Ribom! Ganz e Comarella sprinteranno in un gruppo che va dalla 21^ alla 31^ posizione! E quindi: vediamo come va a finire, sensazione che se la giochino Karlsson Diggins e forse Weng 13:48 Manca un chilometro!! Karlsson, Fosnaes, Simpson, Ilar, Ribom, Slind, Stadlober, Anderson e Heidi Weng a giocarsi la Vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: Diggins batte la Svezia, Norvegia impressionante tra i maschi