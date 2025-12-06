LIVE Sci di fondo skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA | Diggins batte la Svezia Norvegia impressionante tra i maschi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA SKIATHLON FEMMINILE: 1. Jessie DIGGINS (USA) 50.29:5 2. Heidi WENG (NOR) PF 3. Ebba ANDEON (SWE) +0”8 24.Caterina GANZ (ITA) 30. Anna COMARELLA (ITA) 13:55 Sia Ganz e Comarella nelle prime 30, non è male. 13:52 Quarta Ilar, quinta Karlsson. Se l’è giocata alla grande Diggins, attaccando sull’ultima curva in stile Klaebo. VINCE DIGGINS SU WENG E ANDEON! 13:50 Andeon davanti sull’ultima salita, ma le altre la controllano. Occhio anche alla sprinter Ribom! Ganz e Comarella sprinteranno in un gruppo che va dalla 21^ alla 31^ posizione! E quindi: vediamo come va a finire, sensazione che se la giochino Karlsson Diggins e forse Weng 13:48 Manca un chilometro!! Karlsson, Fosnaes, Simpson, Ilar, Ribom, Slind, Stadlober, Anderson e Heidi Weng a giocarsi la Vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sci di fondo – Le start list dello skiathlon di Trondheim: dieci italiani al via (sei uomini e quattro donne) - facebook.com Vai su Facebook
Skiathlon in formato Norvegia a Trondheim, un autentico dominio con Klaebo che fa 101. Buona gara di Barp e Pellegrino Vai su X
LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: uomini alle 11.10, poi le donne - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove con partenza in linea a tecnica mista, in ... Da oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Skiathlon Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming - Secondo giorno di gare a Trondheim: la Coppa del Mondo di sci di fondo continua a procedere in terra norvegese, e lo fa dopo che si è avuto il centello di ... Scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la seconda tappa a Trondheim, i risultati LIVE - Secondo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Trondheim, Norvegia, in programma dal 5 al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. Riporta olympics.com
Mondiali sci nordico: Pellegrino quinto nella skiathlon - Quinto posto per Federico Pellegrino nella prova di skiathlon ai Mondiali di sci di fondo davanti agli oltre 25 mila spettatori presenti sulle tribune di Trondheim. Lo riporta ansa.it
Tour de Ski, Pellegrino 2° nello skiathlon in Val di Fiemme - Splendido Federico Pellegrino, che conquista in rimonta il 2° posto nello skiathlon della Val di Fiemme, in Trentino, penultima tappa del Tour de Ski. Come scrive sport.sky.it