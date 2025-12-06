LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | tra poco si comincia Goggia e Zenere per stupire
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.38 Anche oggi dunque tutte le azzurre partiranno nelle 30. Questi i pettorali: 17 Sofia Goggia, 21 Asja Zenere, 24 Lara Della Mea, 27 Giorgia Collomb, 30 Ilaria Ghisalberti. 16.36 La prima manche è stata tracciata da Amir Ljutic, padre di Zrinka. 16.34 La startlist del gigante: 1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol 3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic 4 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol 5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard 7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol 8 516562 RAST Camille 1999 SUI Head 9 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic 11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic 12 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol 13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar 14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 15 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol 16 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head 20 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head 21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon 22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon 23 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol 24 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer 25 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard 26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar 27 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol 28 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head 29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic 30 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head 31 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic 33 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head 34 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic 35 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic 36 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic 37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head 38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol 39 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic 40 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic 41 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon 42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic 43 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic 44 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head 45 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol 46 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle 47 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol 48 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer 49 108642 GIESBRECHT Kendra 2005 CAN Rossignol 50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
