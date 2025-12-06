LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | super rimonta di Della Mea Goggia non brilla
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DALLE 19.00 20.45 Boato a Tremblant: Grenier in testa con 0.21 su Rast. Il Canada sogna il podio. E’ il turno della norvegese Thea Louise Stjernesund (-0.21). 20.43 Sciata essenziale ed efficace: Rast in testa con 3 decimi su Direz quando mancano le ultime 5. Il Canada si aggrappa a Valerie Grenier (-0.40). 20.41 Giornata di grazia oggi per Clara Direz: la francese è in testa con ben 43 centesimi sulla ex-connazionale Alphand. Adesso la svizzera Camille Rast (-0.02). 20.40 Per Della Mea è già miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
PRONTI A VOLARE… … con il terzo gigante femminile della stagioneeeeeee? È la pista Flying Mile di Mont Tremblant, Canada, a ospitare la Coppa del Mondo di sci alpino! ? A guidare il gruppo delle cinque azzurre presenti è sempre lei: Sofi Goggia! - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, riscossa azzurra in Coppa Europa! Poker folle per le azzurre in gigante: Laura Steinmair trionfa a Zinal - Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: Goggia in top10, 3 azzurre qualificate. Alle 20.00 la seconda manche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DALLE 19. Secondo oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Tremblant: risultati e classifica dello slalom gigante femminile LIVE - Continua in Canada la Coppa del mondo di sci alpino femminile: a Tremblant, il circo bianco scende in pista per un doppio appuntamento con lo slalom gigante. Da olympics.com
A che ora lo sci alpino stasera in tv: startlist gigante Tremblant, programma, streaming - Tutto pronto a Tremblant (in Canada) per il primo atto del doppio appuntamento riservato allo slalom gigante in occasione della quinta tappa della Coppa ... Riporta oasport.it
Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: risultato in diretta - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: risultato in diretta ... Segnala sport.sky.it
Sci, slalom gigante di Mont-Tremblant oggi in TV: orari e dove vederlo in chiaro. La svolta di Sofia Goggia - il circus della Coppa del Mondo fa tappa a Mont Tremblant per lo slalom gigante femminile. libero.it scrive
Gigante femminile Tremblant diretta live: Goggia non convince, disastro Zenere. Robinson è una sentenza - Gigante femminile Tremblant, diretta live della tappa di Coppa del mondo di sci alpino: l'Italia punta su Goggia e Zenere ... Secondo sport.virgilio.it