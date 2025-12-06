LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Robinson favorita Goggia per scalare la gerarchia

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante femminile in programma a Tremblant (Canada), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 17.00 italiane, ci saranno 50 atlete da 17 Paesi. Seconda manche, con inversione delle migliori 30, dalle ore 20.00. In casa Italia saranno cinque le azzurre al via nella prima manche della gara odierna sulle 50 totali al cancelletto di partenza: Sofia Goggia partirà col 17, Asja Zenere col 21, Lara Della Mea col 24, Giorgia Collomb col 27 ed Ilaria Ghisalberti col 30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: Robinson favorita, Goggia per scalare la gerarchia

