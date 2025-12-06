LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Robinson davanti Shiffrin torna a ruggire Goggia bene solo a tratti
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.41 Fuori la slovena Ana Bucik Jogan. Aveva già 0.46 di ritardo al primo intermedio. 17.40 I pettorali delle prossime azzurre: 24 Lara Della Mea, 27 Giorgia Collomb, 30 Ilaria Ghisalberti. 17.40 Non bene oggi Asja Zenere, sempre a rincorrere la linea ideale. Brusco passo indietro rispetto alle prime gare stagionali: 19ma a 2.96, rischia di non qualificarsi. 17.39 La svedese Estelle Alphand chiude dodicesima a 1.57. E’ il momento di Asja Zenere. 17.37 La veterana austriaca Stephanie Brunner è decima a 1.28, appena un centesimo dietro Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
La stagione dello snowboard alpino sta per cominciare: domani, sabato, il primo gigante parallelo darà ufficialmente il via alle gare, e Lucia Dalmasso è pronta a viverlo con determinazione, spirito di squadra e quella serenità che nasce quando sai di avere ac - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, riscossa azzurra in Coppa Europa! Poker folle per le azzurre in gigante: Laura Steinmair trionfa a Zinal - Vai su X
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Tremblant: risultati e classifica dello slalom gigante femminile LIVE - Continua in Canada la Coppa del mondo di sci alpino femminile: a Tremblant, il circo bianco scende in pista per un doppio appuntamento con lo slalom gigante. Secondo olympics.com
LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: Robinson favorita, Goggia per svoltare. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante femminile in ... Da oasport.it
Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: risultato in diretta - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, slalom gigante femminile a Tremblant: risultato in diretta ... Come scrive sport.sky.it
A che ora lo sci alpino stasera in tv: startlist gigante Tremblant, programma, streaming - Tutto pronto a Tremblant (in Canada) per il primo atto del doppio appuntamento riservato allo slalom gigante in occasione della quinta tappa della Coppa ... Scrive oasport.it
Coppa del Mondo Sci LIVE, 6 dicembre 2025: il gigante femminile di Mont Tremblant – start list, orari TV, italiane in gara - Giant femminile Mont Tremblant 2025/26: orari, italiane al via, start list, tracciatori e risultati LIVE dalla pista Flying Mile. Come scrive discoveryalps.it
Gigante femminile Tremblant diretta live: Goggia cerca risposte, Zenere per la conferma, Robinson favorita - Gigante femminile Tremblant, diretta live della tappa di Coppa del mondo di sci alpino: l'Italia punta su Goggia e Zenere ... Segnala sport.virgilio.it