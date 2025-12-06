LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Robinson davanti Shiffrin torna a ruggire Goggia bene solo a tratti

Oasport.it | 6 dic 2025

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.41 Fuori la slovena Ana Bucik Jogan. Aveva già 0.46 di ritardo al primo intermedio. 17.40 I pettorali delle prossime azzurre: 24 Lara Della Mea, 27 Giorgia Collomb, 30 Ilaria Ghisalberti. 17.40 Non bene oggi Asja Zenere, sempre a rincorrere la linea ideale. Brusco passo indietro rispetto alle prime gare stagionali: 19ma a 2.96, rischia di non qualificarsi. 17.39 La svedese Estelle Alphand chiude dodicesima a 1.57. E’ il momento di Asja Zenere. 17.37 La veterana austriaca Stephanie Brunner è decima a 1.28, appena un centesimo dietro Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

