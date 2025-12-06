C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.16 Holdener è quinta a 1.96. A parte le prime tre che sono molto vicine, per il resto i distacchi sono pesanti. Tocca alla polacca Maryna Gasienica-Daniel. 17.16 Sale l’intensità della nevicata, visibilità peggiorata. 17.14 Rast quarta a 1.14. E’ il momento della veterana svizzera Wendy Holdener. 17.13 Stjernesund è terza a 53 centesimi. Si sente l’assenza di una vera dominatrice. Ora la svizzera Camille Rast. 17.11 In pista la norvegese Thea Louise Stjernesund. 0.15 il ritardo al primo intermedio, 0.26 al secondo. 17.10 Colturi si pianta sul piano centrale e conclude ultima a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: Robinson al comando, fuori Scheib, Colturi stecca