LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | inizia la gara nevischio in corso

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.56 La visibilità è piatta. 16.55 Leggero nevischio in corso. 16.53 La prima a partire sarà la svedese Sara Hector. 16.52 Si profila un duello tra la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Julia Scheib? Al momento non c’è una chiara dominatrice in gigante. 16.47 Mikaela Shiffrin partirà con il pettorale n.16, appena prima di Sofia Goggia. 16.46 Vediamo se Asja Zenere proseguirà nel suo trend di crescita che l’ha vista entrare in top10 a Copper Mountain. 16.43 Sofia Goggia invece ottenne un settimo ed un decimo posto. Probabilmente piazzamenti per cui firmerebbe oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

