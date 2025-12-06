LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Goggia in top10 le altre azzurre devono sperare

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.56 La classifica dopo le prime 30: 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 1:07.05 — 2 Zrinka Ljutic Croazia 1:07.38 +0.33 3 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:07.54 +0.49 4 Thea Louise Stjernesund Norvegia 1:07.58 +0.53 5 Valerie Grenier Canada 1:07.79 +0.74 6 Camille Rast Svizzera 1:08.19 +1.14 7 Clara Direz Francia 1:08.21 +1.16 7 Maryna Gasienica-Daniel Polonia 1:08.21 +1.16 9 Britt Richardson Canada 1:08.22 +1.17 10 Sofia Goggia Italia 1:08.32 +1.27 11 Stephanie Brunner Austria 1:08.33 +1.28 11 Mina Fuerst Holtmann Norvegia 1:08.33 +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

