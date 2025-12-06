LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Goggia in top10 3 azzurre qualificate Alle 20.00 la seconda manche
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DALLE 19.00 18.29 Dunque tre azzurre qualificate. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, appuntamento alle 20.00 per la seconda manche. Un saluto sportivo e a più tardi. 18.28 Terminata la prima manche, la classifica finale: 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 1:07.05 2 Zrinka Ljutic Croazia 1:07.38 +0.33 3 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:07.54 +0.49 4 Thea Louise Stjernesund Norvegia 1:07.58 +0.53 5 Valerie Grenier Canada 1:07.79 +0.74 6 Camille Rast Svizzera 1:08.19 +1.14 7 Clara Direz Francia 1:08.21 +1.16 7 Maryna Gasienica-Daniel Polonia 1:08. 🔗 Leggi su Oasport.it
