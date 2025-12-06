LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | si riparte alle 19.00 tanta Italia in acqua

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 20.00 IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 12.43: Per questa mattinata di gare è tutto, appuntamento alle 19.00 per la quinta sessione di finali e  semifinali. A più tardi! 12.42: Queste le finaliste dei 1500 sl: Quadarella, Valdes Alvarez, Martin Guillen, Kesely, Vasilaki, Hovda, Werner, Van der Kamp 12.40: Migliir tempo assoluto per Quadarella che vince l’ultima batteria dei 1500 sl con 15’48”82 12.35: Aumenta il vantaggio di Quadarella ai 1000 metri su Martinez Guillen 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

