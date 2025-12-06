LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Sara Curtis inizia con il record italiano nei 50 dorso! bene Cerasuolo e Martinenghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 10.59: La slovacca Ivan vince con 24?30 la seconda batteria dei 50 stile, ora Di Pietro 10.57: Non c’è Mascolo al via della prima batteria dei 50 stile: vince la ungherese Abraham con 24?29. le batterie sono cinque nella terza Di Pietro, nella quinta Ambler e Curtis 10.56: Questi i qualificati per le semifinali nei 50 rana: Simone Cerasuolo (ITA), Huseyin Emre Sakci (TUR), Nicolò Martinenghi (ITA), Melvin Imoudu (GER), Koen de Groot (NED), Carles Coll Marti (ESP), Jorgen Scheie Braathen (NOR), Jonas Gaur (DEN), Jan Malte Grafe (GER), Valentin Bayer (AUT), Daniel Kertes (SWE), Andrius Sidlauskas (LTU), Jan Kalusowski (POL), Jason van den Berg (NED), Eudald Tarrats Vilaro (ESP) 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inizia con il record italiano nei 50 dorso! bene Cerasuolo e Martinenghi

