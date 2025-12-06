LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Sara Curtis inizia con il record italiano nei 50 dorso! Attesa per Cerasuolo Quadarella e Razzetti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 10.08. Queste le qualificate alle semifinali dei 50 dorso donne: Sara Curtis (ITA), Lauren Cox (GBR), Analia Pigree (FRA), Louise Hansson (SWE), Alice Velden (SWE), Maaike de Waard (NED), Tessa Giele (NED), Lora Komoroczy (HUN), Martine Damborg (DEN), Fanny Teijonsalo (FIN), Victoria Bierre (DEN), Kalia Antoniou (CYP), Angelina Patt (SUI), Adela Piskorska (POL), Carmen Weiler Sastre (ESP), Camila Rodrigues Rebelo (POR) 10.07: Nell’ultima batteria si impone la francese Pigreecon 26?39, seconda Hansson con 26?51 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
