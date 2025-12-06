LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Razzetti secondo nei 200 misti! Curtis Di Pietro e Deplano in finale nei 50 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 20.00 IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 19.27: Non ci sono azzurri nella finale degli 800 stile libero uomini. Questi i protagtonisti: 1 CHRISTIANSEN Henrik NOR 9 OCT 1996 7:38.38 2 HENVEAUX Lucas BEL 25 SEP 2000 7:35.10 3 SARKANY Zalan HUN 15 OCT 2003 7:33.85 4 LIEBMANN Johannes GER 21 MAR 2007 7:30.94 5 JOHANSSON Victor SWE 13 SEP 1998 7:33.15 6 WIFFEN Daniel IRL 14 JUL 2001 7:34.60 7 KLEMET Oliver GER 18 MAR 2002 7:36.34 8 MARKOS Dimitrios GRE 13 SEP 2001 7:39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Razzetti secondo nei 200 misti! Curtis, Di Pietro e Deplano in finale nei 50 sl

