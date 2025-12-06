LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | mattinata con Curtis Razzetti Quadarella Cerasuolo e Di Pietro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 9.47: L’apertura è dedicata ai 50 dorso femminili, dove la protagonista azzurra è Sara Curtis, iscritta in 26’’03. La primatista europea junior affronta la terza batteria con buone possibilità di avanzare, pur trovandosi davanti un campo di livello altissimo. A guidare l’elenco delle favorite è la francese Analia Pigrée, seguita dalle olandesi Maaike de Waard e Tessa Giele, mentre la Svezia schiera le solide Hanna Rosvall e Alice Velden. L’Italia non avrà invece in gara Anita Gastaldi, assente dalle start list definitive. 🔗 Leggi su Oasport.it
