LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | doppia magia di Sara Curtis! bene Cerasuolo Martinenghi e Deplano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 12.35: Aumenta il vantaggio di Quadarella ai 1000 metri su Martinez Guillen 12.33: 7’54”40 per Quadarella prima a metà gara 1229: Sempre Quadarella in testa con 5’12”84ai 500 12.25: Quadarella in testa ai 200 12.22. La spagnola Maria del Valdes Alvvarez, specialista del fondo, vince la seconda batteria dei 1500 con 15’55?74, seconda la ungherese Kesely con 15’59?65. Ora Quadarella 12.04: La tedesca Werner vince la prima batteria dei 1500 stile libero con il crono di 16’08?32. Ora Kesely e Valdez Alvarez nella seconda 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: doppia magia di Sara Curtis! bene Cerasuolo, Martinenghi e Deplano

