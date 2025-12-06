LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | D’Ambrosio e Curtis all’attacco Razzetti ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara (questa mattina in particolare) e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa quinta e penultima giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali. La quinta giornata degli Europei di Lublino propone un programma quasi interamente votato alla velocità, intervallato soltanto dai 200 farfalla e dai 1500 stile libero femminili, unica gara di fondo della sessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

