LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Curtis e Di Pietro in finale nei 50 sl! Tra poco Razzetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 20.00 IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 19.07: Ci sono Zazzeri e Deplano al via della seconda semifinale dei 50 stile libero: 1 VAN DEN BERG Brandon NED 23 MAY 2002 21.27 2 DE CELIS MONTALBAN Sergio ESP 18 JAN 2000 21.21 3 SHEREMET Nikita UKR 11 APR 2007 21.08 4 DEPLANO Leonardo ITA 21 JUL 1999 20.98 5 GIGLER Heiko AUT 17 JUN 1996 21.00 6 ZAZZERI Lorenzo ITA 9 AUG 1994 21.18 7 HOEK LE GUENEDAL Luca ESP 11 MAR 2008 21.23 8 CVETKO Luka CRO 27 JUN 2000 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Curtis e Di Pietro in finale nei 50 sl! Tra poco Razzetti

