LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Curtis Di Pietro e Deplano in finale nei 50 sl! Tra poco Razzetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 20.00 IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 19.13: C’è Anita Gastaldi al via nella finale dei 200 misti. Grande battaglia per l’oro, queste le protagoniste: 1 GASTALDI Anita ITA 27 MAY 2003 2:07.72 2 GORBENKO Anastasia ISR 7 AUG 2003 2:07.13 3 WALSHE Ellen IRL 29 SEP 2001 2:06.63 4 COLBERT Freya GBR 8 MAR 2004 2:06.42 5 SHANAHAN Katie GBR 25 JUN 2004 2:06.57 6 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 2:06.85 7 POTOCKA Tamara SVK 15 AUG 2002 2:07.24 8 CARRASCO CADENS Emma ESP 31 DEC 2005 2:07. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Curtis, Di Pietro e Deplano in finale nei 50 sl! Tra poco Razzetti

