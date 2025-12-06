LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Curtis Di Pietro e Deplano in finale nei 50 sl! Tra poco Razzetti

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 20.00 IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 19.13: C’è Anita Gastaldi al via nella finale dei 200 misti. Grande battaglia per l’oro, queste le protagoniste: 1 GASTALDI Anita ITA 27 MAY 2003 2:07.72 2 GORBENKO Anastasia ISR 7 AUG 2003 2:07.13 3 WALSHE Ellen IRL 29 SEP 2001 2:06.63 4 COLBERT Freya GBR 8 MAR 2004 2:06.42 5 SHANAHAN Katie GBR 25 JUN 2004 2:06.57 6 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 2:06.85 7 POTOCKA Tamara SVK 15 AUG 2002 2:07.24 8 CARRASCO CADENS Emma ESP 31 DEC 2005 2:07. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nuoto europei vasca corta 2025 in diretta curtis di pietro e deplano in finale nei 50 sl tra poco razzetti

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Curtis, Di Pietro e Deplano in finale nei 50 sl! Tra poco Razzetti

Approfondisci con queste news

live nuoto europei vascaNuoto, Sara Curtis in finale col 2° tempo nei 50 sl negli Europei in vasca corta. Di Pietro c’è col brivido - Missione compiuta per Sara Curtis e Silvia Di Pietro nelle semifinali dei 50 stile libero femminili degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Secondo oasport.it

live nuoto europei vascaA che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi in tv: programma 6 dicembre, streaming, azzurri in gara - Oggi, sabato 6 dicembre, andrà in scena la quinta e penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Segnala oasport.it

live nuoto europei vascaDiretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Streaming video Rai: programma, orario e finali (oggi 6 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi sabato 6 dicembre: programma, orario e finali della quinta giornata a Lublino. Lo riporta ilsussidiario.net

live nuoto europei vascaEuropei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma e gli orari di oggi 6 dicembre: Curtis e D'Ambrosio per le medaglie - L'Italia, che ha già conquistato 8 medaglie, 4 ori, 3 argenti e un bronzo punta ad aumentare il bottino ... Secondo today.it

live nuoto europei vascaEuropei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella, bronzo Busa - L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano. Come scrive msn.com

live nuoto europei vascaEuropei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Nuoto Europei Vasca