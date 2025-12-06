LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Verstappen in pole davanti a Norris Piastri insegue La griglia di partenza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 16.06 La scia offerta da Tsunoda non è stata decisiva per Verstappen: il campione del mondo in carica si è comunque migliorato nell’ultimo tentativo. 16.05 I tre contendenti al Mondiale hanno dimostrato una marcia in più rispetto alla concorrenza. L’atteso Russell non è stato in grado di impensierirli. 16.04 E’ tutto nelle mani di Norris. Se non farà disastri in partenza, difficilmente il podio potrà sfuggirgli. Ma è comunque l’ultima gara del Mondiale e con un titolo in palio.Dunque non diamo nulla per scontato. 16.03 La classifica finale della Q3: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22. 🔗 Leggi su Oasport.it
