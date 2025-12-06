LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | tra poco le qualifiche le statistiche parlano chiaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 E la Ferrari? Sarà spettatrice non pagante di chi si giocherà il Mondiale. 14.49 Il possibile ago della bilancia potrebbe rivelarsi George Russell con la Mercedes. Il britannico sarà la mina vagante di queste qualifiche. 14.46 L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abu Dhabi è Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella. 14.44 Una statistica, più di ogni altra, vi farà capire l’importanza delle qualifiche odierne: in 15 occasioni ( 93,8% ) il vincitore è partito dalla prima fila. 14.43 In 11 occasioni ( 68,8% ) il vincitore è partito dalla pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it

