LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | si riparte dopo l’incidente di Hamilton Verstappen in cima alla classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 In questo finale di FP3 i piloti si sono avvicinati parecchio. Mercedes che risponde presente. Ferrari non troppo distante a 3 decimi. 12.26 Russell vola al comando in 1:23.334 e supera Norris per 4 millesimi! Verstappen terzo a 180. 12.25 Intanto clamoroso ai box! Il box Mercedes fa uscire Antonelli proprio mentre sopraggiunge Tsunoda e lo colpisce! Per Kimi si annuncia una penalità. 12.24 Bearman vola in terza posizione a 271 millesimi, ma Ocon lo scalca a 267. Leclerc invece è quinto a 337 12.23 Alonso sale in quarta posizione a 544 millesimi davani a Lawson e Hadjar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: si riparte dopo l’incidente di Hamilton. Verstappen in cima alla classifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si torna in pista! E' tutto pronto per il secondo turno di Prove Libere ad Abu Dhabi Segui con noi la diretta dalle 14 - facebook.com Vai su Facebook

#f1granpremio #f1 Segui la diretta della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo round della stagione 2025 di F1 su Formula1.it. Tabelle dei tempi, immagini dal circuito, dichiarazioni e commenti dei protagonisti… form Vai su X

DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2025: Live Prove Libere 3 [FOTO E VIDEO] - Siamo collegati con il circuto Yas Marina per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del ... Come scrive msn.com

Quando la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il ... Scrive oasport.it

F1 GP Abu Dhabi 2025, FP3: Al via l’ultima sessione di libere dell’anno, si parte alle 11.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 3 del GP Abu Dhabi F1, LIVE dalle 11. Secondo formulapassion.it

F1 GP Abu Dhabi, oggi le qualifiche in diretta: Norris e Verstappen in pista per le FP3, orari e dove vederle - Le qualifiche del GP Abu Dhabi di Formula 1: piloti in pista per la pole e la griglia di partenza della gara di domani che assegnerà il titolo piloti ... Lo riporta fanpage.it

F1 Gp Abu Dhabi, le terze prove libere in diretta. Norris contro Verstappen, ultimi test per il Mondiale. Ci prova anche Piastri - Ad Abu Dhabi riparte lo scontro Mondiale, i piloti si preparano ad affrontare l'ultima qualifica della stagione. Lo riporta corriere.it

LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: qualifiche cruciali nella volata per il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Riporta oasport.it