LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | scatta la FP3 McLaren e Verstappen iniziano il percorso verso le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 Ora è Franco Colapinto ad entrare in azione. L’argentino opta per le gomme soft per il suo esordio. Alle sue spalle Pierre Gasly, con le gomme rosse a sua volta. 11.37 Le Aston Martin rientrano ai box dopo aver rodato anche le gomme medie. Siamo in attesa dell’inizio dell’azione vera e propria. 11.35 Anche Alonso finisce di rodare le hard, rientra ai box e monta le medie. Per il resto tutti ancora fermi ai box. 11.34 Infatti le due Aston Martin tornano ai box. Stroll esce di nuovo, questa volta con le medie. 11.33 I primi ad entrare in azione sono i due piloti della Aston Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: scatta la FP3. McLaren e Verstappen iniziano il percorso verso le qualifiche

